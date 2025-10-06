Над Україною за ніч знешкодили 83 зі 116 російських дронів
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 83 зі 116 запущених росією дронів типу Shahed, Гербера та інших за ніч 6 жовтня. Атака триває, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях.
83 зі 116 запущених росією дронів знешкоджено за ніч над Україною, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 06 жовтня (із 20.00 05 жовтня) противник атакував 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, – рф, а також з Гвардійського – ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!" - вказали у ПС ЗСУ.
