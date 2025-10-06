На Покровському напрямку - до чверті усіх боїв за добу: карта від Генштабу

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 жовтня, 15:08 • 17847 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 47783 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 67161 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 84938 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 151713 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 121274 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109555 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 143310 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 114655 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 50386 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0.6м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Харків атаковано ворожими БпЛА, частину міста знеструмлено5 жовтня, 20:18 • 7326 перегляди
Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті5 жовтня, 20:50 • 11283 перегляди
Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian5 жовтня, 22:21 • 8566 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo02:29 • 7926 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено03:21 • 5296 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 151722 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 83277 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 95862 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 143313 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 114659 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Олег Синєгубов
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Львів
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 48089 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 45698 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 121277 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 55120 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 57027 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Bild
Leopard 2

На Покровському напрямку - до чверті усіх боїв за добу: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 231 бойове зіткнення, чверть з них – на Покровському напрямку. Ворог завдав масованого ракетно-авіаційного удару, залучивши 53 ракети, 56 авіаударів та 5490 дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку - до чверті усіх боїв за добу: карта від Генштабу

До чверті з 231 бою на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Новопавлівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 6 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове .

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб05.10.25, 08:06 • 9986 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Часів Яр
Україна
Куп'янськ