На Покровському напрямку - до чверті усіх боїв за добу: карта від Генштабу

До чверті з 231 бою на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активніший на Новопавлівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 6 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове .

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

