На Покровском направлении - до четверти всех боев за сутки: карта от Генштаба

До четверти из 231 боя на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 6 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 231 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал 5490 дронов-камикадзе и совершил 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал двенадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григоровки, Выемки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло тринадцать боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах Александро-Калинового, Клебан-Быка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверово, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Казацкое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Затишок и в направлении Покровска и Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 42 вражеские штурмовые действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Сентябрьское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малеевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

