На Покровском направлении - до четверти всех боев за сутки: карта от Генштаба

5 октября, 15:08 • 17837 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 47761 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 67144 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 84922 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 151690 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 121265 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109548 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 143297 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114643 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 50385 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена5 октября, 20:18 • 7326 просмотра
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте5 октября, 20:50 • 11283 просмотра
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian5 октября, 22:21 • 8566 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo02:29 • 7926 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен03:21 • 5296 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 151688 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 83260 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 95844 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 48084 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 45694 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 121262 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 55115 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 57022 просмотра
На Покровском направлении - до четверти всех боев за сутки: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 620 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 231 боевое столкновение, четверть из них – на Покровском направлении. Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар, задействовав 53 ракеты, 56 авиаударов и 5490 дронов-камикадзе.

До четверти из 231 боя на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 6 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 231 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал 5490 дронов-камикадзе и совершил 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал двенадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево.

На Сиверском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григоровки, Выемки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло тринадцать боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах Александро-Калинового, Клебан-Быка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверово, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Казацкое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Затишок и в направлении Покровска и Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 42 вражеские штурмовые действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Сентябрьское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малеевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

