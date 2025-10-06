Над Украиной за ночь обезвредили 83 из 116 российских дронов
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об обезвреживании 83 из 116 запущенных Россией дронов типа Shahed, Гербера и других за ночь 6 октября. Атака продолжается, зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 7 локациях.
83 из 116 запущенных россией дронов уничтожены за ночь над Украиной, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 06 октября (с 20.00 05 октября) противник атаковал 116-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, – рф, а также из Гвардейского – ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" - указали в ВС ВСУ.
