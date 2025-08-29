НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява

$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 7386 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 28640 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 30745 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 24712 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 41073 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 35035 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 56802 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 68415 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65468 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160740 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Популярнi новини
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 17167 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 18139 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 19475 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 24536 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 23108 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 23952 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 25471 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 28641 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 30746 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 56803 перегляди
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 11289 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 149682 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 178956 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 180526 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 168112 перегляди
НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява

Київ • УНН

 • 46 перегляди

НАБУ та САП не здійснюють жодного розслідування щодо ракети "Фламінго", про яку згадували у медіа. Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво цих ракет з дальністю понад 3000 км.

НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здійснюють жодного розслідування або слідчих дій щодо ракети "Фламінго", яку неодноразово згадували у медіа. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр НАБУ.

Деталі

У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго"

- йдеться в повідомленні.

Politico показало кадри запуску української ракети "Фламінго"22.08.25, 17:06 • 5269 переглядiв

Доповнення

В Україні завершили випробування і почали серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Вага ракети - 6 тонн, бойова частина важить 1000 кг і здатна розвивати швидкість до 900 км/год.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км.

Також УНН повідомляв, що ракета "Фламінго" може вражати стратегічні об'єкти в глибині території рф.

Євген Устименко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Володимир Зеленський
Україна