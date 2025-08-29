НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява
Київ • УНН
НАБУ та САП не здійснюють жодного розслідування щодо ракети "Фламінго", про яку згадували у медіа. Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво цих ракет з дальністю понад 3000 км.
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не здійснюють жодного розслідування або слідчих дій щодо ракети "Фламінго", яку неодноразово згадували у медіа. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр НАБУ.
Деталі
У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго"
Доповнення
В Україні завершили випробування і почали серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Вага ракети - 6 тонн, бойова частина важить 1000 кг і здатна розвивати швидкість до 900 км/год.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км.
Також УНН повідомляв, що ракета "Фламінго" може вражати стратегічні об'єкти в глибині території рф.