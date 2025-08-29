НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление
Киев • УНН
НАБУ и САП не проводят никаких расследований в отношении ракеты "Фламинго", о которой упоминали в медиа. Украина завершила испытания и начала серийное производство этих ракет с дальностью более 3000 км.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не проводят никакого расследования или следственных действий в отношении ракеты "Фламинго", которая неоднократно упоминалась в медиа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Детали
В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не проводят расследования в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго"
Дополнение
В Украине завершили испытания и начали серийное производство ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 км. Вес ракеты - 6 тонн, боевая часть весит 1000 кг и способна развивать скорость до 900 км/ч.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешные испытания ракеты "Фламинго" с дальностью 3000 км.
Также УНН сообщал, что ракета "Фламинго" может поражать стратегические объекты в глубине территории рф.