НАБУ 10 років збирає компромат, а не наповнює бюджет, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО.

Ексклюзив
10:00 • 3764 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 10863 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 41085 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 73836 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 45694 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 77438 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39241 перегляди
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 61630 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32199 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28061 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 3746 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 77424 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 61620 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру
НАБУ 10 років збирає компромат, а не наповнює бюджет - екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО

Київ • УНН

 • 254 перегляди

НАБУ 10 років збирає компромат, а не наповнює бюджет, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО.

НАБУ 10 років збирає компромат, а не наповнює бюджет - екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО

НАБУ займається не боротьбою з корупцією, а збирає важелі політичного тиску. Про це заявив Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО, голова правління Республіканського фонду України. 

"Боротьба з корупцією і робота на те, щоб захищати інтереси України, наповнювати бюджет – не є ціллю НАБУ. Вони займаються передусім збиранням важелів тиску", – зазначив він. 

Він зазначив, що цей процес не зупинився – будуть нові "викриття" від НАБУ. 

"Перше питання, яке потрібно порушувати, – щоб показали все, що у них є щодо корупції, щоб зупинити злочинні процеси. Друге – коли вийде чергова хвиля матеріалів, запитати, як довго їх збирали та коли їх отримано", – повідомив він. 

Оцінюючи продемонстровані докази, експерт констатував, що плівки – це для фільму, для телебачення. 

"З точки зору боротьби з реальними злочинами – це нуль. У принципі, їхнє щастя, що Міндич виїхав. Тому що якби не виїхав, то довелося б показати, що у них нічого нема – з точки зору процедур та такого іншого", – прокоментував він. 

Загалом, експерт нагадав, що НАБУ 10 років збирають матеріали, а у результаті витрати на їхнє утримання у десятки разів більші, ніж бюджет отримав від їхньої діяльності. 

Раніше політичний експерт Олег Постернак заявив, що НАБУ за гроші українців допомагає сконцентрувати владу у воюючій країні під зовнішній вплив. "Хлопці-іноземці разом рейдерять цілі органи влади, щоб управляти ними з-за кордону", – написав він.

Лілія Подоляк

Політика
Тімур Міндіч
Державний бюджет
Війна в Україні
Фільм
Національне антикорупційне бюро України
Україна