НАБУ 10 років збирає компромат, а не наповнює бюджет, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО.

НАБУ займається не боротьбою з корупцією, а збирає важелі політичного тиску. Про це заявив Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО, голова правління Республіканського фонду України.

"Боротьба з корупцією і робота на те, щоб захищати інтереси України, наповнювати бюджет – не є ціллю НАБУ. Вони займаються передусім збиранням важелів тиску", – зазначив він.

Він зазначив, що цей процес не зупинився – будуть нові "викриття" від НАБУ.

"Перше питання, яке потрібно порушувати, – щоб показали все, що у них є щодо корупції, щоб зупинити злочинні процеси. Друге – коли вийде чергова хвиля матеріалів, запитати, як довго їх збирали та коли їх отримано", – повідомив він.

Оцінюючи продемонстровані докази, експерт констатував, що плівки – це для фільму, для телебачення.

"З точки зору боротьби з реальними злочинами – це нуль. У принципі, їхнє щастя, що Міндич виїхав. Тому що якби не виїхав, то довелося б показати, що у них нічого нема – з точки зору процедур та такого іншого", – прокоментував він.

Загалом, експерт нагадав, що НАБУ 10 років збирають матеріали, а у результаті витрати на їхнє утримання у десятки разів більші, ніж бюджет отримав від їхньої діяльності.

Раніше політичний експерт Олег Постернак заявив, що НАБУ за гроші українців допомагає сконцентрувати владу у воюючій країні під зовнішній вплив. "Хлопці-іноземці разом рейдерять цілі органи влади, щоб управляти ними з-за кордону", – написав він.