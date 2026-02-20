НАБУ 10 лет собирает компромат, а не наполняет бюджет, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО.

НАБУ занимается не борьбой с коррупцией, а собирает рычаги политического давления. Об этом заявил Петр Кульпа, бывший секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО, глава правления Республиканского фонда Украины.

"Борьба с коррупцией и работа на то, чтобы защищать интересы Украины, наполнять бюджет – не цель НАБУ. Они занимаются, прежде всего, сбором рычагов давления", – отметил он.

Он отметил, что этот процесс не остановился – будут новые "разоблачения" от НАБУ.

"Первый вопрос, который нужно поднимать, – чтобы показали все, что у них есть относительно коррупции, чтобы остановить преступные процессы. Второе – когда выйдет очередная волна материалов, спросить, как долго они собирались и когда они получены", – сообщил он.

Оценивая продемонстрированные доказательства, эксперт констатировал, что пленки – это фильм, телевидение.

"С точки зрения борьбы с реальными преступлениями – это ноль. В принципе, их счастье, что Миндич уехал. Потому что, если бы не уехал, пришлось бы показать, что у них ничего нет – с точки зрения процедур и такого другого", – прокомментировал он.

В целом эксперт напомнил, что НАБУ 10 лет собирают материалы, а в результате расходы на их содержание в десятки раз больше, чем бюджет получил от их деятельности.

Ранее политический эксперт Олег Постернак заявил, что НАБУ за деньги украинцев помогает сконцентрировать власть во воюющей стране во внешнем влиянии. "Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за границы", – написал он.