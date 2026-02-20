НАБУ 10 лет собирает компромат, а не наполняет бюджет, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО.

$43.270.03
Эксклюзив
10:00 • 3436 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 10685 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 40803 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 73477 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 45485 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 77094 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 39145 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 61386 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32177 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 28042 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 3436 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 45059 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 77094 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 61386 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 55308 просмотра
НАБУ 10 лет собирает компромат, а не наполняет бюджет - экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 128 просмотра

НАБУ 10 лет собирает компромат, а не наполняет бюджет, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО.

НАБУ 10 лет собирает компромат, а не наполняет бюджет - экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

НАБУ занимается не борьбой с коррупцией, а собирает рычаги политического давления. Об этом заявил Петр Кульпа, бывший секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО, глава правления Республиканского фонда Украины.

"Борьба с коррупцией и работа на то, чтобы защищать интересы Украины, наполнять бюджет – не цель НАБУ. Они занимаются, прежде всего, сбором рычагов давления", – отметил он. 

Он отметил, что этот процесс не остановился – будут новые "разоблачения" от НАБУ. 

"Первый вопрос, который нужно поднимать, – чтобы показали все, что у них есть относительно коррупции, чтобы остановить преступные процессы. Второе – когда выйдет очередная волна материалов, спросить, как долго они собирались и когда они получены", – сообщил он. 

Оценивая продемонстрированные доказательства, эксперт констатировал, что пленки – это фильм, телевидение. 

"С точки зрения борьбы с реальными преступлениями – это ноль. В принципе, их счастье, что Миндич уехал. Потому что, если бы не уехал, пришлось бы показать, что у них ничего нет – с точки зрения процедур и такого другого", – прокомментировал он. 

В целом эксперт напомнил, что НАБУ 10 лет собирают материалы, а в результате расходы на их содержание в десятки раз больше, чем бюджет получил от их деятельности.

Ранее политический эксперт Олег Постернак заявил, что НАБУ за деньги украинцев помогает сконцентрировать власть во воюющей стране во внешнем влиянии. "Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за границы", – написал он.

Лилия Подоляк

Политика
Тимур Миндич
Государственный бюджет
Война в Украине
Фильм
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина