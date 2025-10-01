Наближає день відплати росіян: ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України
Київ • УНН
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Це наближає Україну до відшкодування росіянами заподіяних збитків.
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала дуже важливе рішення - створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яке наближає день відплати росіян за заподіяну шкоду. Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України... Зі створенням міжнародної комісії з розгляду заяв для України у нас будуть працювати 2 з 3 необхідних органів для стягнення компенсацій!
За його словами, Україна знаходиться за кілька кроків від відшкодування росіянами заподіяних збитків.
Нагадаємо
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) цього тижня розгляне два ключові питання, безпосередньо пов’язані з Україною та агресією рф.