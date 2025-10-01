Наближає день відплати росіян: ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала дуже важливе рішення - створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яке наближає день відплати росіян за заподіяну шкоду. Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

