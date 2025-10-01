ПАРЄ ухвалила документи щодо українських журналістів у російському полоні і щодо закликів до геноциду українців
Київ • УНН
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила постанову, яка закликає Кремль негайно звільнити українських журналістів, утримуваних у російському полоні. Документ також посилює позицію щодо розслідування закликів до геноциду українців.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила постанову, у якій йдеться про українських журналістів, які утримуються в російському полоні. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив нардеп, у даному документі підкреслюється наступне:
- росія атакує правду, коли вбиває, ув’язнює та катує українських журналістів, а також коли знищує українські медіа;
- журналісти стають мішенню лише за те, що вони доносять світові правду про російську агресію.
Також даний документ містить список незаконно засуджених в росії українських журналістів і закликає кремль негайно звільнити їх.
Крім того, Парламентська асамблея Ради Європи посилила позицію щодо розслідування закликів до геноциду українців, написав Гончаренко.
ПАРЄ закликає держави-члени та Міжнародний кримінальний суд розслідувати та притягати до відповідальності будь-які прямі й публічні заклики до геноциду українського народу
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що український журналіст і правозахисник Максим Буткевич, який був звільнений з російського полону, став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Церемонія нагородження відбулась 29 вересня у залі Парламентської асамблеї Ради Європи.