Український правозахисник Максим Буткевич здобув Премію Вацлава Гавела
Київ • УНН
Церемонія нагородження відбулася 29 вересня у Парламентській асамблеї Ради Європи - вперше в історії цю нагороду отримав громадянин України.
Український правозахисник, журналіст і військовослужбовець Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.
Деталі
Церемонія нагородження відбулась 29 вересня у залі Парламентської асамблеї Ради Європи. Як зазначила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, член Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, вперше в історію цю нагороду отримав громадянин України.
Ця нагорода - це визнання світом надлюдської мужності однієї людини і водночас стійкості цілого народу, який бореться за своє право на існування
Водночас, сам Максим Буткевич говорив: "Там, де немає можливості створювати сенси, ми потроху припиняємо бути людьми".
Довідка
Максим Буткевич долучився до лав Сил оборони України після початку повномасштабного російського вторгнення. Влітку 2022 року він потрапив у полон, де пробув до 18 жовтня 2024 року - тоді його звільнили.
Нагадаємо
У День Незалежності України 24 серпня 2025 року з російського полону повернувся журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, якого з березня 2022 року окупанти утримували як цивільного заручника.