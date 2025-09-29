Украинский правозащитник Максим Буткевич получил Премию Вацлава Гавела

Церемония награждения состоялась 29 сентября в Парламентской ассамблее Совета Европы – впервые в истории эту награду получил гражданин Украины.

Украинский правозащитник, журналист и военнослужащий Максим Буткевич стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела по правам человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины. Подробности Церемония награждения состоялась 29 сентября в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как отметила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики, член Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, впервые в истории эту награду получил гражданин Украины. Эта награда - это признание миром сверхчеловеческого мужества одного человека и одновременно стойкости целого народа, который борется за свое право на существование - говорится в сообщении. В то же время, сам Максим Буткевич говорил: "Там, где нет возможности создавать смыслы, мы понемногу перестаем быть людьми". Справка Максим Буткевич присоединился к рядам Сил обороны Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Летом 2022 года он попал в плен, где пробыл до 18 октября 2024 года - тогда его освободили. Напомним В День Независимости Украины 24 августа 2025 года из российского плена вернулся журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого с марта 2022 года оккупанты удерживали как гражданского заложника.