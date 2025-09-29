$41.480.01
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9858 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9820 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15958 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10087 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26457 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48091 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69850 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50633 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинский правозащитник Максим Буткевич получил Премию Вацлава Гавела

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Церемония награждения состоялась 29 сентября в Парламентской ассамблее Совета Европы – впервые в истории эту награду получил гражданин Украины.

Украинский правозащитник Максим Буткевич получил Премию Вацлава Гавела

Украинский правозащитник, журналист и военнослужащий Максим Буткевич стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела по правам человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Подробности

Церемония награждения состоялась 29 сентября в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как отметила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики, член Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, впервые в истории эту награду получил гражданин Украины.

Эта награда - это признание миром сверхчеловеческого мужества одного человека и одновременно стойкости целого народа, который борется за свое право на существование

- говорится в сообщении.

В то же время, сам Максим Буткевич говорил: "Там, где нет возможности создавать смыслы, мы понемногу перестаем быть людьми".

Справка

Максим Буткевич присоединился к рядам Сил обороны Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Летом 2022 года он попал в плен, где пробыл до 18 октября 2024 года - тогда его освободили.

Напомним

В День Независимости Украины 24 августа 2025 года из российского плена вернулся журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого с марта 2022 года оккупанты удерживали как гражданского заложника.

Евгений Устименко

