ПАСЕ приняла документы по украинским журналистам в российском плену и по призывам к геноциду украинцев
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла постановление, призывающее Кремль немедленно освободить украинских журналистов, удерживаемых в российском плену. Документ также усиливает позицию по расследованию призывов к геноциду украинцев.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла постановление, в котором говорится об украинских журналистах, содержащихся в российском плену. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
Как отметил нардеп, в данном документе подчеркивается следующее:
- россия атакует правду, когда убивает, заключает в тюрьму и пытает украинских журналистов, а также когда уничтожает украинские медиа;
- журналисты становятся мишенью только за то, что они доносят миру правду о российской агрессии.
Также данный документ содержит список незаконно осужденных в россии украинских журналистов и призывает кремль немедленно освободить их.
Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы усилила позицию по расследованию призывов к геноциду украинцев, написал Гончаренко.
ПАСЕ призывает государства-члены и Международный уголовный суд расследовать и привлекать к ответственности любые прямые и публичные призывы к геноциду украинского народа
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич, который был освобожден из российского плена, стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела по правам человека. Церемония награждения состоялась 29 сентября в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы.