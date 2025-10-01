Приближает день расплаты россиян: ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
15:19 • 11889 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 13453 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26345 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 21388 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 20394 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 53909 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40968 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31572 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48648 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25757 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
4.1м/с
80%
757мм
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42410 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 26097 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 32024 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28381 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21913 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 11893 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 14888 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 26351 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 17595 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 21934 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Кипер
Владимир Вакуленко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28408 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42439 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 26958 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 30341 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 40320 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер

Приближает день расплаты россиян: ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это приближает Украину к возмещению россиянами причиненного ущерба.

Приближает день расплаты россиян: ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала очень важное решение - создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, которое приближает день возмездия россиян за причиненный ущерб. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины... С созданием международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины у нас будут работать 2 из 3 необходимых органов для взыскания компенсаций! 

- сообщил Гончаренко.

По его словам, Украина находится в нескольких шагах от возмещения россиянами причиненного ущерба.

ПАСЕ приняла документы по украинским журналистам в российском плену и по призывам к геноциду украинцев01.10.25, 13:50 • 1744 просмотра

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на этой неделе рассмотрит два ключевых вопроса, непосредственно связанных с Украиной и агрессией рф. 

Антонина Туманова

Политика
Парламентская ассамблея Совета Европы
Алексей Гончаренко
Украина