Приближает день расплаты россиян: ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала очень важное решение - создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, которое приближает день возмездия россиян за причиненный ущерб. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины... С созданием международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины у нас будут работать 2 из 3 необходимых органов для взыскания компенсаций! - сообщил Гончаренко.

По его словам, Украина находится в нескольких шагах от возмещения россиянами причиненного ущерба.

ПАСЕ приняла документы по украинским журналистам в российском плену и по призывам к геноциду украинцев

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на этой неделе рассмотрит два ключевых вопроса, непосредственно связанных с Украиной и агрессией рф.