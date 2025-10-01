Приближает день расплаты россиян: ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это приближает Украину к возмещению россиянами причиненного ущерба.
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала очень важное решение - создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, которое приближает день возмездия россиян за причиненный ущерб. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины... С созданием международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины у нас будут работать 2 из 3 необходимых органов для взыскания компенсаций!
По его словам, Украина находится в нескольких шагах от возмещения россиянами причиненного ущерба.
Напомним
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на этой неделе рассмотрит два ключевых вопроса, непосредственно связанных с Украиной и агрессией рф.