На Житомирщині затримали чоловіка, який організував теракт, внаслідок якого загинула людина
Київ • УНН
14 вересня у Коростишеві на Житомирщині стався вибух, внаслідок якого загинув 34-річний житель Бердичева. Правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, який влаштував теракт на замовлення російських спецслужб.
14 вересня на околиці Коростишева, що на Житомирщині, стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Поліція та СБУ оперативно встановили та затримали виконавця – 31-річного місцевого жителя. Слідство встановило, що чоловік влаштував теракт на замовлення рф. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Деталі
Трагічна подія сталася у Коростишеві 14 вересня ввечері. Вибухівка, захована у сховку на околиці міста, забрала життя 34-річного жителя Бердичева.
До місця події одразу направились правоохоронці, працівники СБУ та рятувальники. Вони виявили залишки саморобного вибухового пристрою, який привели в дію дистанційно. Поруч знайшли павербанк і телефон, що використовувався для спостереження за "ціллю".
СБУ викрила і затримала священника упц мп, який коригував удари росіян по Сумщині12.09.25, 10:47 • 3516 переглядiв
Тієї ж ночі правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 31-річний житель Коростишева. Під час обшуку у його житлі в Житомирі знайшли телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.
Встановлено, що наркозалежному фігурантові спецслужби рф запропонували в месенджері "співпрацю". Куратор обіцяв чоловікові "легкі гроші" та надіслав покрокові інструкції для виконання злочинного завдання. Тож виконавець придбав необхідні компоненти під виглядом господарських товарів. Далі самостійно виготовив вибуховий пристрій, спорядив його мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник
Зловмисник присипав вибухівку сміттям і надіслав координати кураторам. Саме після дистанційної активації пристрою й загинув чоловік.
Підозрюваному вже оголосили про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від 10 років в’язниці до довічного ув’язнення.
СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів15.09.25, 11:33 • 2556 переглядiв