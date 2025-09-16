На Житомирщине задержали мужчину, организовавшего теракт, в результате которого погиб человек
Киев • УНН
14 сентября в Коростышеве Житомирской области произошел взрыв, в результате которого погиб 34-летний житель Бердичева. Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, устроившего теракт по заказу российских спецслужб.
14 сентября на окраине Коростышева Житомирской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Полиция и СБУ оперативно установили и задержали исполнителя – 31-летнего местного жителя. Следствие установило, что мужчина устроил теракт по заказу РФ. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Детали
Трагическое событие произошло в Коростышеве 14 сентября вечером. Взрывчатка, спрятанная в тайнике на окраине города, унесла жизнь 34-летнего жителя Бердичева.
На место происшествия сразу направились правоохранители, сотрудники СБУ и спасатели. Они обнаружили остатки самодельного взрывного устройства, которое привели в действие дистанционно. Рядом нашли павербанк и телефон, который использовался для наблюдения за "целью".
В ту же ночь правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Коростышева. Во время обыска в его жилище в Житомире нашли телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Установлено, что наркозависимому фигуранту спецслужбы РФ предложили в мессенджере "сотрудничество". Куратор обещал мужчине "легкие деньги" и прислал пошаговые инструкции для выполнения преступного задания. Поэтому исполнитель приобрел необходимые компоненты под видом хозяйственных товаров. Далее самостоятельно изготовил взрывное устройство, снарядил его мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель
Злоумышленник присыпал взрывчатку мусором и отправил координаты кураторам. Именно после дистанционной активации устройства и погиб мужчина.
Подозреваемому уже объявили о подозрении в террористическом акте, повлекшем гибель человека (ч. 3 ст. 258 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
