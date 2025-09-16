$41.280.03
На Житомирщине задержали мужчину, организовавшего теракт, в результате которого погиб человек

Киев • УНН

 • 24 просмотра

14 сентября в Коростышеве Житомирской области произошел взрыв, в результате которого погиб 34-летний житель Бердичева. Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, устроившего теракт по заказу российских спецслужб.

На Житомирщине задержали мужчину, организовавшего теракт, в результате которого погиб человек

14 сентября на окраине Коростышева Житомирской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Полиция и СБУ оперативно установили и задержали исполнителя – 31-летнего местного жителя. Следствие установило, что мужчина устроил теракт по заказу РФ. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Трагическое событие произошло в Коростышеве 14 сентября вечером. Взрывчатка, спрятанная в тайнике на окраине города, унесла жизнь 34-летнего жителя Бердичева.

На место происшествия сразу направились правоохранители, сотрудники СБУ и спасатели. Они обнаружили остатки самодельного взрывного устройства, которое привели в действие дистанционно. Рядом нашли павербанк и телефон, который использовался для наблюдения за "целью".

СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине12.09.25, 10:47 • 3515 просмотров

В ту же ночь правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Коростышева. Во время обыска в его жилище в Житомире нашли телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Установлено, что наркозависимому фигуранту спецслужбы РФ предложили в мессенджере "сотрудничество". Куратор обещал мужчине "легкие деньги" и прислал пошаговые инструкции для выполнения преступного задания. Поэтому исполнитель приобрел необходимые компоненты под видом хозяйственных товаров. Далее самостоятельно изготовил взрывное устройство, снарядил его мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель

– сообщили правоохранители.

Злоумышленник присыпал взрывчатку мусором и отправил координаты кураторам. Именно после дистанционной активации устройства и погиб мужчина.

Подозреваемому уже объявили о подозрении в террористическом акте, повлекшем гибель человека (ч. 3 ст. 258 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов15.09.25, 11:33 • 2556 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Служба безопасности Украины
Житомир