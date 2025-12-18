На Житомирщині начальницю служби у справах дітей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі матері та дитини

У Радомишлі на Житомерщині загинули жінка та її 9-річна донька. Слідство встановило, що служба у справах дітей не вжила заходів для їхнього захисту. Начальниці служби повідомлено про підозру у службовій недбалості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокура, пише УНН.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальниці служби у справах дітей Радомишльської міської ради у службовій недбалості, що спричинила загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України) - зазначається у повідомленні.

Йдеться про події, що сталися у жовтні 2025 року в Радомишльській громаді. Під час сімейного конфлікту 43-річний чоловік завдав ножових поранень своїй дружині та 9-річній доньці, які від отриманих травм померли на місці. Чоловіка було затримано у порядку статті 208 КПК України, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Встановлено, що ще з 2023 року сім’я перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було п’ятеро дітей, з яких троє - неповнолітні дівчатка віком 15, 11 та 9 років.

Чоловік систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо дружини та дітей, за що неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Попри це, служба у справах дітей, за даними слідства, не вживала належних заходів та не забезпечила проведення оцінки рівня безпеки дітей.

Лише у серпні 2024 року комісія з питань захисту прав дитини ухвалила рішення про позбавлення батьківських прав, а в жовтні звернулася до суду. Рішенням Радомишльського районного суду від 26 серпня 2025 року батьків позбавлено батьківських прав та визначено передачу дітей органу опіки для подальшого влаштування.

Водночас служба у справах дітей не ініціювала негайного вилучення дітей із сім’ї ні під час судового розгляду, ні після ухвалення рішення, а також не вжила заходів для забезпечення їхньої безпеки. Це, за даними слідства, призвело до трагічних наслідків.

Наразі вирішується питання про обрання посадовій особі запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого - повідомили у Генпрокуратурі.

