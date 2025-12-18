$42.340.15
В Житомирской области начальницу службы по делам детей подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель матери и ребенка

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Начальнице службы по делам детей в Житомирской области сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель женщины и ее 9-летней дочери от ножевых ранений, нанесенных мужем.

В Житомирской области начальницу службы по делам детей подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель матери и ребенка

В Радомышле Житомирской области погибли женщина и ее 9-летняя дочь. Следствие установило, что служба по делам детей не приняла мер для их защиты. Начальнице службы сообщено о подозрении в служебной халатности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнице службы по делам детей Радомышльского городского совета в служебной халатности, повлекшей гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины)

- отмечается в сообщении.

Речь идет о событиях, произошедших в октябре 2025 года в Радомышльской общине. Во время семейного конфликта 43-летний мужчина нанес ножевые ранения своей жене и 9-летней дочери, которые от полученных травм скончались на месте. Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Установлено, что еще с 2023 года семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. У супругов было пятеро детей, из которых трое - несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет.

Мужчина систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении жены и детей, за что неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации15.12.25, 16:24 • 2903 просмотра

Несмотря на это, служба по делам детей, по данным следствия, не принимала надлежащих мер и не обеспечила проведение оценки уровня безопасности детей.

Лишь в августе 2024 года комиссия по вопросам защиты прав ребенка приняла решение о лишении родительских прав, а в октябре обратилась в суд. Решением Радомышльского районного суда от 26 августа 2025 года родители лишены родительских прав и определена передача детей органу опеки для дальнейшего устройства.

В то же время служба по делам детей не инициировала немедленного изъятия детей из семьи ни во время судебного разбирательства, ни после принятия решения, а также не приняла мер для обеспечения их безопасности. Это, по данным следствия, привело к трагическим последствиям.

Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового

- сообщили в Генпрокуратуре.

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 1670 просмотров

Ольга Розгон

