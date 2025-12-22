На заході та півночі країни невеликий сніг, на решті території без опадів: прогноз погоди на 23 грудня
Київ • УНН
23 грудня в Україні очікується температура близько нуля, невеликий сніг на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході опадів не передбачається.
У вівторок, 23 грудня, в Україні переважатиме близька до нуля температура. На заході, півночі та місцями в центрі очікується невеликий сніг, а на півдні та сході опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
У вівторок в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше
Невеликий сніг очікується на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході - без опадів.
А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів. Але й тут атмосфера нас захоче підтримати - із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення
У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг. На Святвечір та Різдво у столиці - прояснення і морозне похолодання.
Нагадаємо
22 грудня в Україні очікується туман у західних, центральних та південних областях. Переважно без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.