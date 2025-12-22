На заході та півночі країни невеликий сніг, на решті території без опадів: прогноз погоди на 23 грудня

$42.250.09
49.470.12
ukenru
10:23 • 38 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 354 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 10495 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 24929 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 38406 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 42320 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 48688 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 42538 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 51877 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 73453 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 18233 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 16710 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 22593 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 24930 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 22083 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 38028 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 60620 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 94452 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 131651 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 99762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 8910 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 7662 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 24303 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 25570 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 37429 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Су-30

На заході та півночі країни невеликий сніг, на решті території без опадів: прогноз погоди на 23 грудня

Київ • УНН

 • 32 перегляди

23 грудня в Україні очікується температура близько нуля, невеликий сніг на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході опадів не передбачається.

На заході та півночі країни невеликий сніг, на решті території без опадів: прогноз погоди на 23 грудня

У вівторок, 23 грудня, в Україні переважатиме близька до нуля температура. На заході, півночі та місцями в центрі очікується невеликий сніг, а на півдні та сході опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

У вівторок в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Хіба що на Закарпатті та в Криму на пару градусів тепліше

- йдеться у повідомленні.

Невеликий сніг очікується на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході - без опадів.

А ось на Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2-9 градусів, у нічні години подекуди до -9-12 градусів. Але й тут атмосфера нас захоче підтримати - із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення

- додала Діденко.

У Києві завтра близько нуля, невеликий сніг. На Святвечір та Різдво у столиці - прояснення і морозне похолодання.

Нагадаємо

22 грудня в Україні очікується туман у західних, центральних та південних областях. Переважно без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Закарпатська область
Крим
Україна
Київ