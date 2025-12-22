На западе и севере страны небольшой снег, на остальной территории без осадков: прогноз погоды на 23 декабря
23 декабря в Украине ожидается температура около нуля, небольшой снег на западе, севере и местами в центре. На юге и востоке осадков не предвидится.
Во вторник, 23 декабря, в Украине будет преобладать температура, близкая к нулю. На западе, севере и местами в центре ожидается небольшой снег, а на юге и востоке осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Во вторник в Украине повсюду будет днем около нуля. Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее
Небольшой снег ожидается на западе, севере и местами в центре. На юге и востоке - без осадков.
А вот на Сочельник и на Рождество ожидается похолодание до -2-9 градусов, в ночные часы местами до -9-12 градусов. Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать - с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения
В Киеве завтра около нуля, небольшой снег. На Сочельник и Рождество в столице - прояснения и морозное похолодание.
22 декабря в Украине ожидается туман в западных, центральных и южных областях. Преимущественно без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.