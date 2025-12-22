$42.250.09
10:23 • 200 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 634 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 10740 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 25442 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 38902 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 42792 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 49080 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 42731 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 52054 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73494 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
На западе и севере страны небольшой снег, на остальной территории без осадков: прогноз погоды на 23 декабря

Киев • УНН

 • 92 просмотра

23 декабря в Украине ожидается температура около нуля, небольшой снег на западе, севере и местами в центре. На юге и востоке осадков не предвидится.

На западе и севере страны небольшой снег, на остальной территории без осадков: прогноз погоды на 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в Украине будет преобладать температура, близкая к нулю. На западе, севере и местами в центре ожидается небольшой снег, а на юге и востоке осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Во вторник в Украине повсюду будет днем около нуля. Разве что на Закарпатье и в Крыму на пару градусов теплее

- говорится в сообщении.

Небольшой снег ожидается на западе, севере и местами в центре. На юге и востоке - без осадков.

А вот на Сочельник и на Рождество ожидается похолодание до -2-9 градусов, в ночные часы местами до -9-12 градусов. Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать - с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения

- добавила Диденко.

В Киеве завтра около нуля, небольшой снег. На Сочельник и Рождество в столице - прояснения и морозное похолодание.

22 декабря в Украине ожидается туман в западных, центральных и южных областях. Преимущественно без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Закарпатская область
Крым
Украина
Киев