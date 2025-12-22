Тумани та переважно без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 грудня - Укргідрометцентр

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 9354 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 18796 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 24990 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 33462 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 33164 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 45153 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 70227 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 79000 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45221 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38371 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стармер і Трамп у Флориді обговорили майбутнє України21 грудня, 19:28 • 7178 перегляди
Макрон оголосив про будівництво нового авіаносця для Франції попри бюджетну кризу21 грудня, 19:45 • 3108 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 10638 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 5624 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 9532 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 22731 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 45439 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 79000 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 116498 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 85653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ніколас Мадуро
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 18320 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 20120 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 32329 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 55118 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 37983 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Тумани та переважно без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 грудня - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 194 перегляди

22 грудня в Україні очікується туман у західних, центральних та південних областях. Переважно без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Тумани та переважно без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 грудня - Укргідрометцентр

Понеділок в Україні пройде під знаком спокійної, але типово похмурої грудневої погоди. За даними Укргідрометцентру, мешканцям більшості регіонів варто готуватися до обмеженої видимості на дорогах та незначних опадів у окремих областях. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

Деталі

Синоптики попереджають про густий туман, який вночі та вранці огорне західні, центральні та південні області. Що стосується опадів, то день обіцяє бути переважно сухим, за винятком північно-східних регіонів.

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с 

– повідомляють в Укргідрометцентрі.

Температурний режим

Загалом по країні стовпчики термометрів коливатимуться від невеликого "мінуса" вночі до впевненого "плюса" вдень. Вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

На Півдні та Закарпатті буде найтепліше – вночі 0-5°С тепла, вдень повітря прогріється до 3-8°С.

Погода у столиці

У Києві та області 22 грудня опадів не передбачається. Буде хмарно з проясненнями. Температура по області вночі становитиме від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень – 0-5°С тепла. Безпосередньо у Києві вночі очікується близько 0°С, а вдень термометри покажуть 1-3°С тепла.

Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні21.12.25, 14:47 • 24989 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Київ