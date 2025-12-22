Тумани та переважно без опадів: прогноз погоди в Україні на 22 грудня - Укргідрометцентр
Київ • УНН
22 грудня в Україні очікується туман у західних, центральних та південних областях. Переважно без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
Понеділок в Україні пройде під знаком спокійної, але типово похмурої грудневої погоди. За даними Укргідрометцентру, мешканцям більшості регіонів варто готуватися до обмеженої видимості на дорогах та незначних опадів у окремих областях. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
Синоптики попереджають про густий туман, який вночі та вранці огорне західні, центральні та південні області. Що стосується опадів, то день обіцяє бути переважно сухим, за винятком північно-східних регіонів.
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с
Температурний режим
Загалом по країні стовпчики термометрів коливатимуться від невеликого "мінуса" вночі до впевненого "плюса" вдень. Вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На Півдні та Закарпатті буде найтепліше – вночі 0-5°С тепла, вдень повітря прогріється до 3-8°С.
Погода у столиці
У Києві та області 22 грудня опадів не передбачається. Буде хмарно з проясненнями. Температура по області вночі становитиме від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень – 0-5°С тепла. Безпосередньо у Києві вночі очікується близько 0°С, а вдень термометри покажуть 1-3°С тепла.
