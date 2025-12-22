Туманы и преимущественно без осадков: прогноз погоды в Украине на 22 декабря - Укргидрометцентр

$42.340.00
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 18181 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 24571 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 33054 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 32863 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 44925 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 70023 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 78757 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45170 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38327 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 6716 просмотра
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис21 декабря, 19:45 • 2814 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 10366 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 5116 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 8910 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 22462 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 45186 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 78755 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 116269 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 85461 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 18213 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 20027 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 32236 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 54936 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37891 просмотра
Туманы и преимущественно без осадков: прогноз погоды в Украине на 22 декабря - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 12 просмотра

22 декабря в Украине ожидается туман в западных, центральных и южных областях. Преимущественно без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.

Туманы и преимущественно без осадков: прогноз погоды в Украине на 22 декабря - Укргидрометцентр

Понедельник в Украине пройдет под знаком спокойной, но типично пасмурной декабрьской погоды. По данным Укргидрометцентра, жителям большинства регионов стоит готовиться к ограниченной видимости на дорогах и незначительным осадкам в отдельных областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Синоптики предупреждают о густом тумане, который ночью и утром окутает западные, центральные и южные области. Что касается осадков, то день обещает быть преимущественно сухим, за исключением северо-восточных регионов.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с 

– сообщают в Укргидрометцентре.

Температурный режим

В целом по стране столбики термометров будут колебаться от небольшого "минуса" ночью до уверенного "плюса" днем. Ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла.

На Юге и Закарпатье будет теплее всего – ночью 0-5°С тепла, днем воздух прогреется до 3-8°С.

Погода в столице

В Киеве и области 22 декабря осадков не предвидится. Будет облачно с прояснениями. Температура по области ночью составит от 2°С тепла до 3°С мороза, днем – 0-5°С тепла. Непосредственно в Киеве ночью ожидается около 0°С, а днем термометры покажут 1-3°С тепла.

Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине21.12.25, 14:47 • 24583 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
