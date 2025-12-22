Туманы и преимущественно без осадков: прогноз погоды в Украине на 22 декабря - Укргидрометцентр

Понедельник в Украине пройдет под знаком спокойной, но типично пасмурной декабрьской погоды. По данным Укргидрометцентра, жителям большинства регионов стоит готовиться к ограниченной видимости на дорогах и незначительным осадкам в отдельных областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Синоптики предупреждают о густом тумане, который ночью и утром окутает западные, центральные и южные области. Что касается осадков, то день обещает быть преимущественно сухим, за исключением северо-восточных регионов.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с – сообщают в Укргидрометцентре.

Температурный режим

В целом по стране столбики термометров будут колебаться от небольшого "минуса" ночью до уверенного "плюса" днем. Ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла.

На Юге и Закарпатье будет теплее всего – ночью 0-5°С тепла, днем воздух прогреется до 3-8°С.

Погода в столице

В Киеве и области 22 декабря осадков не предвидится. Будет облачно с прояснениями. Температура по области ночью составит от 2°С тепла до 3°С мороза, днем – 0-5°С тепла. Непосредственно в Киеве ночью ожидается около 0°С, а днем термометры покажут 1-3°С тепла.

Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине