На Волині водійка на BMW зіткнулася з авто на зустрічній, четверо людей у лікарні - поліція

Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 2036 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 19194 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 60978 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 54350 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 81932 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 90772 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 64632 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 68228 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63889 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 43910 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 48030 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 44705 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 44093 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 11543 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 4758 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 60973 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 138250 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 155922 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 163998 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ніколас Мадуро
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 40490 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 35839 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 34521 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 43249 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 89003 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

На Волині водійка на BMW зіткнулася з авто на зустрічній, четверо людей у лікарні - поліція

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У селі Дачне 4 грудня близько 17:00 27-річна водійка BMW виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася зі Skoda. Внаслідок ДТП четверо осіб, включаючи водійку BMW, отримали травми та були госпіталізовані.

На Волині водійка на BMW зіткнулася з авто на зустрічній, четверо людей у лікарні - поліція

У Волинській області BMW зіткнулося зі Skoda на зустрічній смузі, попередньо відомо, що керманичка BMW була у стані алкогольного сп’яніння, четверо людей у лікарні, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як вказано, "водійка BMW, 27-річна місцева мешканка, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 41-річний житель Луцького району". "Внаслідок ДТП водій та пасажири Skoda, 66-річний чоловік та 64-річна жінка, отримали травми, їх госпіталізували до медзакладів", - ідеться у повідомленні.

"Попередньо відомо, що керманичка BMW була у стані алкогольного сп’яніння, вона теж нині в лікарні", - повідомили у поліції.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

BMW поїхала на "червоний" і врізалася у локомотив: на Львівщині смертельна ДТП на переїзді01.01.26, 10:30 • 3213 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Україна