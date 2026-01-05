На Волині водійка на BMW зіткнулася з авто на зустрічній, четверо людей у лікарні - поліція

У Волинській області BMW зіткнулося зі Skoda на зустрічній смузі, попередньо відомо, що керманичка BMW була у стані алкогольного сп’яніння, четверо людей у лікарні, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як вказано, "водійка BMW, 27-річна місцева мешканка, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Skoda, за кермом якого перебував 41-річний житель Луцького району". "Внаслідок ДТП водій та пасажири Skoda, 66-річний чоловік та 64-річна жінка, отримали травми, їх госпіталізували до медзакладів", - ідеться у повідомленні.

"Попередньо відомо, що керманичка BMW була у стані алкогольного сп’яніння, вона теж нині в лікарні", - повідомили у поліції.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

