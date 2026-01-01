$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 47410 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 58832 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 26478 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 27315 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 25512 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23252 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25655 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21003 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18460 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16700 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
BMW поїхала на "червоний" і врізалася у локомотив: на Львівщині смертельна ДТП на переїзді

Київ • УНН

31 грудня у Жовкві водій BMW 520 на червоне світло зіткнувся з локомотивом. Внаслідок ДТП 58-річна пасажирка загинула на місці, водія госпіталізовано.

BMW поїхала на "червоний" і врізалася у локомотив: на Львівщині смертельна ДТП на переїзді

У Жовкві на Львівщині сталася смертельна ДТП на залізничному переїзді, загинула жінка, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 грудня, близько 06:30, на вулиці Дорошенка у місті Жовква Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 520, 36-річний житель Львівського району, переїжджаючи залізничний переїзд на червоне світло, здійснив зіткнення з локомотивом сполученням "Куликів-Жовква".

"Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка автомобіля, 58-річна мешканка Львівського району, загинула на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - повідомили у поліції.

Водій автомобіля затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Маршрутка вилетіла на зустрічну на трасі під Києвом: у потрійній ДТП є загиблий, 13 постраждалих29.12.25, 08:14 • 3567 переглядiв

