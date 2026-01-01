BMW поїхала на "червоний" і врізалася у локомотив: на Львівщині смертельна ДТП на переїзді
Київ • УНН
31 грудня у Жовкві водій BMW 520 на червоне світло зіткнувся з локомотивом. Внаслідок ДТП 58-річна пасажирка загинула на місці, водія госпіталізовано.
У Жовкві на Львівщині сталася смертельна ДТП на залізничному переїзді, загинула жінка, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 грудня, близько 06:30, на вулиці Дорошенка у місті Жовква Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 520, 36-річний житель Львівського району, переїжджаючи залізничний переїзд на червоне світло, здійснив зіткнення з локомотивом сполученням "Куликів-Жовква".
"Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка автомобіля, 58-річна мешканка Львівського району, загинула на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - повідомили у поліції.
Водій автомобіля затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
