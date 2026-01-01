BMW поехала на "красный" и врезалась в локомотив: во Львовской области смертельное ДТП на переезде
Киев • УНН
31 декабря в Жовкве водитель BMW 520 на красный свет столкнулся с локомотивом. В результате ДТП 58-летняя пассажирка погибла на месте, водитель госпитализирован.
В Жовкве Львовской области произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде, погибла женщина, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 декабря, около 06:30, на улице Дорошенко в городе Жовква Львовского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 520, 36-летний житель Львовского района, переезжая железнодорожный переезд на красный свет, совершил столкновение с локомотивом сообщением "Куликов-Жовква".
"От полученных в результате ДТП травм пассажирка автомобиля, 58-летняя жительница Львовского района, погибла на месте происшествия. Водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сообщили в полиции.
Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Маршрутка вылетела на встречную на трассе под Киевом: в тройном ДТП есть погибший, 13 пострадавших29.12.25, 08:14 • 3575 просмотров