BMW поехала на "красный" и врезалась в локомотив: во Львовской области смертельное ДТП на переезде

Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 54478 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 67356 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 29641 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 30234 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 27838 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 24273 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 26435 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21205 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18605 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16814 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
"Танцы со звездами": объявлены победители
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 54469 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 37262 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 78172 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 76997 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 70207 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT
BMW поехала на "красный" и врезалась в локомотив: во Львовской области смертельное ДТП на переезде

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

31 декабря в Жовкве водитель BMW 520 на красный свет столкнулся с локомотивом. В результате ДТП 58-летняя пассажирка погибла на месте, водитель госпитализирован.

BMW поехала на "красный" и врезалась в локомотив: во Львовской области смертельное ДТП на переезде

В Жовкве Львовской области произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде, погибла женщина, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 декабря, около 06:30, на улице Дорошенко в городе Жовква Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 520, 36-летний житель Львовского района, переезжая железнодорожный переезд на красный свет, совершил столкновение с локомотивом сообщением "Куликов-Жовква".

"От полученных в результате ДТП травм пассажирка автомобиля, 58-летняя жительница Львовского района, погибла на месте происшествия. Водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сообщили в полиции.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Маршрутка вылетела на встречную на трассе под Киевом: в тройном ДТП есть погибший, 13 пострадавших29.12.25, 08:14 • 3575 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Новый год
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины