На Волыни водитель BMW столкнулась с автомобилем на встречной полосе, четыре человека в больнице - полиция

13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Сергей Кислыця
Игорь Терехов
Христиа Фриланд
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Харьковская область
Донецкая область
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15
Техника
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

На Волыни водитель BMW столкнулась с автомобилем на встречной полосе, четыре человека в больнице - полиция

Киев • УНН

 730 просмотра

В селе Дачное 4 декабря около 17:00 27-летняя водитель BMW выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda. В результате ДТП четыре человека, включая водителя BMW, получили травмы и были госпитализированы.

На Волыни водитель BMW столкнулась с автомобилем на встречной полосе, четыре человека в больнице - полиция

В Волынской области BMW столкнулось со Skoda на встречной полосе, предварительно известно, что женщина-водитель BMW была в состоянии алкогольного опьянения, четыре человека в больнице, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как указано, "водитель BMW, 27-летняя местная жительница, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 41-летний житель Луцкого района". "В результате ДТП водитель и пассажиры Skoda, 66-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили травмы, их госпитализировали в медучреждения", - говорится в сообщении.

"Предварительно известно, что водитель BMW была в состоянии алкогольного опьянения, она тоже сейчас в больнице", - сообщили в полиции.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

BMW поехала на "красный" и врезалась в локомотив: во Львовской области смертельное ДТП на переезде01.01.26, 10:30

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Украина