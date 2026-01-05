На Волыни водитель BMW столкнулась с автомобилем на встречной полосе, четыре человека в больнице - полиция

В Волынской области BMW столкнулось со Skoda на встречной полосе, предварительно известно, что женщина-водитель BMW была в состоянии алкогольного опьянения, четыре человека в больнице, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как указано, "водитель BMW, 27-летняя местная жительница, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 41-летний житель Луцкого района". "В результате ДТП водитель и пассажиры Skoda, 66-летний мужчина и 64-летняя женщина, получили травмы, их госпитализировали в медучреждения", - говорится в сообщении.

"Предварительно известно, что водитель BMW была в состоянии алкогольного опьянения, она тоже сейчас в больнице", - сообщили в полиции.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

BMW поехала на "красный" и врезалась в локомотив: во Львовской области смертельное ДТП на переезде