26 вересня, 14:33 • 34626 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 66772 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 28661 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 28259 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 28874 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23857 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 43321 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 46443 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49542 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29817 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
На Вінниччині після атаки рф загасили пожежу і відновили рух поїздів: показали наслідки

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Вінницьку область ворог поцілив у критичну інфраструктуру, спричинивши пожежу. Пожежу ліквідовано, рух поїздів відновлено, постраждалих немає.

На Вінниччині після атаки рф загасили пожежу і відновили рух поїздів: показали наслідки

Внаслідок нічної атаки рф на Вінницьку область, де ворог поцілив у критичну інфраструктуру, сталася пожежа, наразі її ліквідовано, рух поїздів відновлено, повідомили у суботу перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна та у ДСНС України, де показали наслідки, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру. Також пошкоджено житловий будинок - скління вікон, дах. За останніми даними постраждалих, травмованих немає. Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено", - написала Заболотна у соцмережах.

У ДСНС підтвердили, що виниклу пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Без електропостачання, за даними голови ОВА, на ранок залишався один житловий будинок. Над його відновленням працювали відповідні служби.

росія атакувала Вінниччину: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури27.09.25, 02:01 • 2066 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Вінницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій