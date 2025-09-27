На Вінниччині після атаки рф загасили пожежу і відновили рух поїздів: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Вінницьку область ворог поцілив у критичну інфраструктуру, спричинивши пожежу. Пожежу ліквідовано, рух поїздів відновлено, постраждалих немає.
Внаслідок нічної атаки рф на Вінницьку область, де ворог поцілив у критичну інфраструктуру, сталася пожежа, наразі її ліквідовано, рух поїздів відновлено, повідомили у суботу перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна та у ДСНС України, де показали наслідки, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок масованої ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині є влучання в критичну інфраструктуру. Також пошкоджено житловий будинок - скління вікон, дах. За останніми даними постраждалих, травмованих немає. Станом на 6:30 пожежу ліквідовано. Рух потягів відновлено", - написала Заболотна у соцмережах.
У ДСНС підтвердили, що виниклу пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Без електропостачання, за даними голови ОВА, на ранок залишався один житловий будинок. Над його відновленням працювали відповідні служби.
