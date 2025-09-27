росія атакувала Вінниччину: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
В ніч проти 27 вересня російські окупанти атакували дронами критичну інфраструктуру Вінниччини. Також майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі залишилися без електропостачання внаслідок ворожої атаки.
У ніч проти 27 вересня російські окупанти атакували дронами критичну інфраструктуру Вінничини. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook першої заступниці начальника Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталії Заболотної.
Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 27 вересня майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі залишилися без електропостачання. Це сталося після того, як 26 вересня російська армія завдала щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури.
