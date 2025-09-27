Россия атаковала Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали дронами критическую инфраструктуру Винницкой области. Также почти 9 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроснабжения в результате вражеской атаки.
В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали дронами критическую инфраструктуру Винницкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook первой заместительницы начальника Винницкой областной военной администрации (ОВА) Натальи Заболотной.
Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру
Напомним
В результате вражеской атаки в ночь на 27 сентября почти 9 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроснабжения. Это произошло после того, как 26 сентября российская армия нанесла по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры.
