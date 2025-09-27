Россия атаковала Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33 • 20473 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 38058 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 19575 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 19947 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 22661 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21908 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 36951 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 41037 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45136 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29002 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0.6м/с
77%
763мм
Популярные новости
Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие26 сентября, 15:06 • 3696 просмотра
Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали26 сентября, 15:36 • 4616 просмотра
Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех26 сентября, 15:48 • 5530 просмотра
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 5874 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 4776 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 38058 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 28442 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 36951 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 41037 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45136 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Петер Сийярто
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Венгрия
Соединённые Штаты
Дания
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 20473 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 27800 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 33508 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 36258 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 44041 просмотра
Актуальное
Facebook
Северный поток
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Россия атаковала Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали дронами критическую инфраструктуру Винницкой области. Также почти 9 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроснабжения в результате вражеской атаки.

Россия атаковала Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры

В ночь на 27 сентября российские оккупанты атаковали дронами критическую инфраструктуру Винницкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook первой заместительницы начальника Винницкой областной военной администрации (ОВА) Натальи Заболотной.

Винницкая область под атакой вражеских БПЛА. Есть попадания в критическую инфраструктуру

- написала она.

Напомним

В результате вражеской атаки в ночь на 27 сентября почти 9 тысяч абонентов в Запорожье остались без электроснабжения. Это произошло после того, как 26 сентября российская армия нанесла по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры.

Умеров: россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день19.09.25, 13:25 • 8215 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Запорожье