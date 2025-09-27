В Винницкой области после атаки рф потушили пожар и возобновили движение поездов: показали последствия
В результате ночной атаки рф на Винницкую область враг попал в критическую инфраструктуру, вызвав пожар. Пожар ликвидирован, движение поездов возобновлено, пострадавших нет.
В результате ночной атаки рф на Винницкую область, где враг попал в критическую инфраструктуру, произошел пожар, сейчас он ликвидирован, движение поездов возобновлено, сообщили в субботу первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная и в ГСЧС Украины, где показали последствия, пишет УНН.
Детали
"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру. Также поврежден жилой дом - остекление окон, крыша. По последним данным пострадавших, травмированных нет. По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов возобновлено", - написала Заболотная в соцсетях.
В ГСЧС подтвердили, что возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Без электроснабжения, по данным главы ОВА, на утро оставался один жилой дом. Над его восстановлением работали соответствующие службы.
