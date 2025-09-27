$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
26 сентября, 14:01
В Винницкой области после атаки рф потушили пожар и возобновили движение поездов: показали последствия

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В результате ночной атаки рф на Винницкую область враг попал в критическую инфраструктуру, вызвав пожар. Пожар ликвидирован, движение поездов возобновлено, пострадавших нет.

В Винницкой области после атаки рф потушили пожар и возобновили движение поездов: показали последствия

В результате ночной атаки рф на Винницкую область, где враг попал в критическую инфраструктуру, произошел пожар, сейчас он ликвидирован, движение поездов возобновлено, сообщили в субботу первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная и в ГСЧС Украины, где показали последствия, пишет УНН.

Детали

"В результате массированной вражеской атаки этой ночью в Винницкой области есть попадание в критическую инфраструктуру. Также поврежден жилой дом - остекление окон, крыша. По последним данным пострадавших, травмированных нет. По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов возобновлено", - написала Заболотная в соцсетях.

В ГСЧС подтвердили, что возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Без электроснабжения, по данным главы ОВА, на утро оставался один жилой дом. Над его восстановлением работали соответствующие службы.

Россия атаковала Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры27.09.25, 02:01 • 2066 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям