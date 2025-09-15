На Вінниччині чоловік викрав електричний візок у пенсіонера з інвалідністю: йому загрожує 10 років за гратами
Київ • УНН
На Вінниччині чоловік викрав електричний візок у 74-річного пенсіонера з інвалідністю під час риболовлі. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Вінницькій області чоловік викрав у пенсіонера з інвалідністю електричний візок. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, передає УНН із посланням на поліцію Вінницької області.
Деталі
За даними правоохоронців, злочин стався 13 вересня у селі Якушинці. 74-річний потерпілий приїхав на електричному кріслі колісному на риболовлю. Візок знаходився поруч із ним, коли до чоловіка підійшов незнайомець. Після короткої розмови зловмисник сів у електровізок та на очах пенсіонера поїхав. Вінничанин через стан здоров’я нічого вдіяти не міг, тому звернувся по допомогу в поліцію.
Невдовзі викрадений засіб пересування правоохоронці знайшли та повернули заявнику, а причетного до злочину затримали у сусідньому селі. Ним виявився 28-річний житель Вінниці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за різні правопорушення.
Додамо
14 вересня слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.