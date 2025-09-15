В Винницкой области мужчина украл электрическую коляску у пенсионера с инвалидностью: ему грозит 10 лет за решеткой

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
12:27 • 4060 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 12357 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 35963 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 28056 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 28541 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 33823 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55897 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72353 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105361 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87691 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 16450 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 23116 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 13679 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 19929 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 15460 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 15564 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 20034 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 35992 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 24629 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 103515 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Скотт Бессент
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 11541 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 13761 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 27165 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 33639 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 82947 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
ТикТок
Хранитель
FAB-250

В Винницкой области мужчина украл электрическую коляску у пенсионера с инвалидностью: ему грозит 10 лет за решеткой

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В Винницкой области мужчина украл электрическую коляску у 74-летнего пенсионера с инвалидностью во время рыбалки. Злоумышленника задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Винницкой области мужчина украл электрическую коляску у пенсионера с инвалидностью: ему грозит 10 лет за решеткой

В Винницкой области мужчина похитил у пенсионера с инвалидностью электрическую коляску. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области.

Подробности

По данным правоохранителей, преступление произошло 13 сентября в селе Якушинцы. 74-летний потерпевший приехал на электрическом кресле-коляске на рыбалку. Коляска находилась рядом с ним, когда к мужчине подошел незнакомец. После короткого разговора злоумышленник сел в электроколяску и на глазах пенсионера уехал. Винничанин из-за состояния здоровья ничего поделать не мог, поэтому обратился за помощью в полицию.

Житель Одесской области вместо выезда на ВВК угнал автомобиль военных и сумку водителя: теперь фигурант предстанет перед судом05.09.25, 18:50 • 3605 просмотров

Вскоре похищенное средство передвижения правоохранители нашли и вернули заявителю, а причастного к преступлению задержали в соседнем селе. Им оказался 28-летний житель Винницы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за различные правонарушения.

Добавим

14 сентября следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Украина
Винница