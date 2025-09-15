В Винницкой области мужчина украл электрическую коляску у пенсионера с инвалидностью: ему грозит 10 лет за решеткой

В Винницкой области мужчина похитил у пенсионера с инвалидностью электрическую коляску. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области.

Подробности

По данным правоохранителей, преступление произошло 13 сентября в селе Якушинцы. 74-летний потерпевший приехал на электрическом кресле-коляске на рыбалку. Коляска находилась рядом с ним, когда к мужчине подошел незнакомец. После короткого разговора злоумышленник сел в электроколяску и на глазах пенсионера уехал. Винничанин из-за состояния здоровья ничего поделать не мог, поэтому обратился за помощью в полицию.

Вскоре похищенное средство передвижения правоохранители нашли и вернули заявителю, а причастного к преступлению задержали в соседнем селе. Им оказался 28-летний житель Винницы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за различные правонарушения.

Добавим

14 сентября следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.