Житель Одесской области вместо выезда на ВВК угнал автомобиль военных и сумку водителя: теперь фигурант предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 44 просмотра

43-летний житель Одесской области предстанет перед судом за незаконное завладение автомобилем ТЦК. Он угнал автомобиль и сумку водителя, когда его везли на военно-врачебную комиссию.

Житель Одесской области вместо выезда на ВВК угнал автомобиль военных и сумку водителя: теперь фигурант предстанет перед судом

Будет отвечать перед судом 43-летний гражданин, который перепрыгнул на переднее сиденье автомобиля ТЦК, совершил угон автомобиля, прихватив из салона сумку водителя с документами. Передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

43-летний житель Одесской области, возможно, совершил преступление неожиданно для себя: произошло это тогда, когда фигурант должен был ехать проходить военно-врачебную комиссию; в августе в одном из населенных пунктов Одесского района.

В ходе досудебного расследования следователи установили:

43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перепрыгнул на переднее сиденье и уехал.

- говорится в сообщении пресс-службы полиции

Автомобиль после угона мужчина бросил на окраине населенного пункта. При этом сам он пошел домой не "с пустыми руками", а прихватил из салона авто ТЦК сумку водителя с важными личными документами.

Мужчина на Волыни выбил пистолет у сотрудника ТЦК и открыл огонь по его коллегам04.09.25, 17:43 • 2962 просмотра

Злоумышленника быстро нашли

Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно. Собрав достаточно доказательств, следователи предъявили фигуранту обвинения по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.

Дополнение

В сообщении относительно указанного случая указывается, что максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы.

Напомним

В столице Украины, во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие и полицейские остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Но гражданин начал вести себя агрессивно, и хотя его попытались успокоить, он, по рассказу очевидцев, в ответ укусил полицейского за руку.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Одесская область
Украина