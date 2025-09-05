Житель Одесской области вместо выезда на ВВК угнал автомобиль военных и сумку водителя: теперь фигурант предстанет перед судом

Будет отвечать перед судом 43-летний гражданин, который перепрыгнул на переднее сиденье автомобиля ТЦК, совершил угон автомобиля, прихватив из салона сумку водителя с документами. Передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

43-летний житель Одесской области, возможно, совершил преступление неожиданно для себя: произошло это тогда, когда фигурант должен был ехать проходить военно-врачебную комиссию; в августе в одном из населенных пунктов Одесского района.

В ходе досудебного расследования следователи установили:

43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перепрыгнул на переднее сиденье и уехал. - говорится в сообщении пресс-службы полиции

Автомобиль после угона мужчина бросил на окраине населенного пункта. При этом сам он пошел домой не "с пустыми руками", а прихватил из салона авто ТЦК сумку водителя с важными личными документами.

Злоумышленника быстро нашли

Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно. Собрав достаточно доказательств, следователи предъявили фигуранту обвинения по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.

Дополнение

В сообщении относительно указанного случая указывается, что максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы.

Напомним

