Житель Одещини замість виїзду на ВЛК, викрав авто військових та сумку водія: тепер фігурант постане перед судом

Буде відповідати перед судом 43-річний громадянин, який перескочив на переднє сидіння автомобіля ТЦК, здійснив угон автомобіля, прихопивши з салону сумку водія з документами. Передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі

43-річний житель Одещини, можливо скоїв злочин несподівано для себе: сталося це тоді, коли фігурант мав їхати проходити військово-лікарську комісію; у серпні в одному з населених пунктів Одеського району.

Під час досудового розслідування слідчі встановили:

43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть. - ідеться у дописі пресслужби поліції

Автівку після угону, чоловік покинув на околиці населеного пункту. При цьому сам він пішов додому не "з пустими руками", а прихопив з салону авто ТЦК сумку водія з важливими особистими документами.

Зловмисника швидко знайшли

Поліцейські оперативно розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.

Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його спонтанно. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами.

Доповнення

У повідомленні щодо зазначеного випадку вказується, що максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі.

