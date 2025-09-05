Житель Одещини замість виїзду на ВЛК, викрав авто військових та сумку водія: тепер фігурант постане перед судом
43-річний житель Одещини постане перед судом за незаконне заволодіння автомобілем ТЦК. Він викрав авто та сумку водія, коли його везли на військово-лікарську комісію.
Буде відповідати перед судом 43-річний громадянин, який перескочив на переднє сидіння автомобіля ТЦК, здійснив угон автомобіля, прихопивши з салону сумку водія з документами. Передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі
43-річний житель Одещини, можливо скоїв злочин несподівано для себе: сталося це тоді, коли фігурант мав їхати проходити військово-лікарську комісію; у серпні в одному з населених пунктів Одеського району.
Під час досудового розслідування слідчі встановили:
43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.
Автівку після угону, чоловік покинув на околиці населеного пункту. При цьому сам він пішов додому не "з пустими руками", а прихопив з салону авто ТЦК сумку водія з важливими особистими документами.
Зловмисника швидко знайшли
Поліцейські оперативно розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.
Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його спонтанно. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами.
Доповнення
У повідомленні щодо зазначеного випадку вказується, що максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі.
Нагадаємо
У столиці України, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці і поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Але громадянин почав поводитись агресивно, і хоча його спробували заспокоїти, він, за розповіддю очевидців, у відповідь вкусив поліцейського за руку.