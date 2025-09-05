$41.350.02
Житель Одещини замість виїзду на ВЛК, викрав авто військових та сумку водія: тепер фігурант постане перед судом

Київ • УНН

 • 16 перегляди

43-річний житель Одещини постане перед судом за незаконне заволодіння автомобілем ТЦК. Він викрав авто та сумку водія, коли його везли на військово-лікарську комісію.

Житель Одещини замість виїзду на ВЛК, викрав авто військових та сумку водія: тепер фігурант постане перед судом

Буде відповідати перед судом 43-річний громадянин, який перескочив на переднє сидіння автомобіля ТЦК, здійснив угон автомобіля, прихопивши з салону сумку водія з документами. Передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі

  43-річний житель Одещини, можливо скоїв злочин несподівано для себе: сталося це тоді, коли фігурант мав їхати проходити військово-лікарську комісію;  у серпні в одному з населених пунктів Одеського району.

Під час досудового розслідування слідчі встановили:

43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

- ідеться у дописі пресслужби поліції

Автівку після угону, чоловік покинув на околиці населеного пункту. При цьому сам він пішов додому не "з пустими руками", а прихопив з салону авто ТЦК сумку водія з важливими особистими документами. 

Чоловік на Волині вибив пістолет у працівника ТЦК та відкрив вогонь по його колегах04.09.25, 17:43 • 2962 перегляди

Зловмисника швидко знайшли

Поліцейські оперативно розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.

Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його спонтанно. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України – в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами.

Доповнення

У повідомленні щодо зазначеного випадку вказується, що максимальне покарання за ці правопорушення – до пʼяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо

У столиці України, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці і поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Але громадянин почав поводитись агресивно, і хоча його спробували заспокоїти, він, за розповіддю очевидців, у відповідь вкусив поліцейського за руку.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Національна поліція України
Одеська область
Україна