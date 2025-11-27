На урановій шахті "Інгульська" після нещасного випадку знайшли тіло ще одного зниклого гірника

На шахті "Інгульська" СхідГЗК знайшли тіло гірника, який загинув у результаті нещасного випадку, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Деталі

"Тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт", - ідеться у повідомленні.

Міністерство енергетики висловило "щирі співчуття рідним і близьким прохідника Володимира Косюка, 1982 року народження, що працював на шахті "Інгульська" ДП "СхідГЗК" і загинув у результаті нещасного випадку". У Володимира залишилася дружина і донька 11 років.

"З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці", повідомили у Міненерго.

Нагадаємо

11 листопада на урановій шахті "Інгульська" СхідГЗК сталася надзвичайна ситуація - прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта, зникли двоє працівників.

17 листопада повідомлялося, що після НС на шахті "Інгульська" знайшли тіло одного зі зниклих гірників.

Довідково

Шахта "Інгульська" - структурний підрозділ СхідГЗК, найбільша з уранових шахт України.