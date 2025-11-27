$42.300.10
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"
11:04 • 2036 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 8940 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 18815 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 14138 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 35354 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35862 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 70993 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34412 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31750 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На урановій шахті "Інгульська" після нещасного випадку знайшли тіло ще одного зниклого гірника

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Тіло гірника було знайдено 27 листопада на шахті "Інгульська" СхідГЗК. Він загинув у результаті нещасного випадку, обставини якого з'ясовує спеціальна комісія.

На урановій шахті "Інгульська" після нещасного випадку знайшли тіло ще одного зниклого гірника

На шахті "Інгульська" СхідГЗК знайшли тіло гірника, який загинув у результаті нещасного випадку, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Деталі

"Тіло загиблого було знайдено 27 листопада у результаті тривалих аварійно-розшукових робіт", - ідеться у повідомленні.

Міністерство енергетики висловило "щирі співчуття рідним і близьким прохідника Володимира Косюка, 1982 року народження, що працював на шахті "Інгульська" ДП "СхідГЗК" і загинув у результаті нещасного випадку". У Володимира залишилася дружина і донька 11 років.

"З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці", повідомили у Міненерго.

Нагадаємо

11 листопада на урановій шахті "Інгульська" СхідГЗК сталася надзвичайна ситуація - прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта, зникли двоє працівників.

17 листопада повідомлялося, що після НС на шахті "Інгульська" знайшли тіло одного зі зниклих гірників.

Довідково

Шахта "Інгульська" - структурний підрозділ СхідГЗК, найбільша з уранових шахт України.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Енергетика
Міністерство енергетики України