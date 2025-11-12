На шахті СхідГЗК сталася НП із затопленням горизонту, два працівники зникли - Міненерго
Київ • УНН
На шахті Інгульська ДП "СхідГЗК" стався прорив гідрозакладальної суміші, що призвело до затоплення горизонту. Двоє працівників ПП "Світекс" зникли безвісти, тривають аварійно-рятувальні роботи.
На шахті "Інгульська" СхідГЗК сталася надзвичайна ситуація - прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта, доля двох працівників залишається не відомою, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
11 листопада на на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта
На аварійній дільниці, як повідомляється, знаходилось чотири працівника ПП "Світекс", двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії.
Доля іще двох працівників станом на 14:00 12 листопада залишається не відомою
"Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК. Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія", - зазначили у Міненерго.
