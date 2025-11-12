На шахті СхідГЗК сталася НП із затопленням горизонту, два працівники зникли - Міненерго

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20726 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50546 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47090 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50411 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48243 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44216 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60143 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132043 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51065 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69869 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46041 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65180 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132045 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13602 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23448 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22598 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61841 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62054 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

На шахті СхідГЗК сталася НП із затопленням горизонту, два працівники зникли - Міненерго

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

На шахті Інгульська ДП "СхідГЗК" стався прорив гідрозакладальної суміші, що призвело до затоплення горизонту. Двоє працівників ПП "Світекс" зникли безвісти, тривають аварійно-рятувальні роботи.

На шахті СхідГЗК сталася НП із затопленням горизонту, два працівники зникли - Міненерго

На шахті "Інгульська" СхідГЗК сталася надзвичайна ситуація - прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта, доля двох працівників залишається не відомою, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

11 листопада на на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта

- повідомили в Міненерго у соцмережах.

На аварійній дільниці, як повідомляється, знаходилось чотири працівника ПП "Світекс", двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії.

Доля іще двох працівників станом на 14:00 12 листопада залишається не відомою

- вказали у Міненерго.

"Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК. Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія", - зазначили у Міненерго.

Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго06.11.25, 14:47 • 66414 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП