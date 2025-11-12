На шахте ВостГОК произошло ЧП с затоплением горизонта, два работника пропали без вести - Минэнерго
Киев • УНН
На шахте Ингульская ГП "ВостГОК" произошел прорыв гидрозакладочной смеси, что привело к затоплению горизонта. Двое работников ЧП "Свитекс" пропали без вести, продолжаются аварийно-спасательные работы.
На шахте "Ингульская" Восточного ГОКа произошла чрезвычайная ситуация - прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, судьба двух работников остается неизвестной, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
11 ноября на шахте Ингульская ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация - в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта
На аварийном участке, как сообщается, находилось четыре работника ЧП "Свитекс", двое работников самостоятельно вышли из зоны аварии.
Судьба еще двух работников по состоянию на 14:00 12 ноября остается неизвестной
"Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств ГСЧС и шахты Ингульская ВостГОКа. В соответствии с трудовым законодательством, для расследования аварии будет создана соответствующая комиссия", - отметили в Минэнерго.
