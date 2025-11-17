Тіло одного зі зниклих гірників знайшли після НС на урановій шахті "Інгульська"

$42.040.02
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24616 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18894 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16264 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19380 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15826 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25566 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41746 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34258 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68512 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 24615 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68512 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 63394 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119080 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 98578 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7394 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10111 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 16310 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 35609 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119080 перегляди
Тіло одного зі зниклих гірників знайшли після НС на урановій шахті "Інгульська"

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

На шахті "Інгульська" виявили тіло одного з двох гірників, зниклих після прориву гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Тіло одного зі зниклих гірників знайшли після НС на урановій шахті "Інгульська"

Тіло одного з двох зниклих гірників після НС на шахті "Інгульська" СхідГЗК, де стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту, виявлено, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Маємо сумну новину з Інгульської шахти. Виявлено тіло одного з двох гірників, які опинилися в пастці внаслідок витоку пульпи. Його піднімають на поверхню

- написав Райкович.

З його слів, аварійно-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо

11 листопада на на шахті "Інгульська" ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Двоє працівників зникли.

Довідково

Шахта "Інгульська" - структурний підрозділ СхідГЗК, найбільша з уранових шахт України.

Юлія Шрамко

СуспільствоПодії
Енергоатом
Кіровоградська область