Тіло одного зі зниклих гірників знайшли після НС на урановій шахті "Інгульська"

Тіло одного з двох зниклих гірників після НС на шахті "Інгульська" СхідГЗК, де стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту, виявлено, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Маємо сумну новину з Інгульської шахти. Виявлено тіло одного з двох гірників, які опинилися в пастці внаслідок витоку пульпи. Його піднімають на поверхню - написав Райкович.

З його слів, аварійно-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо

11 листопада на на шахті "Інгульська" ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Двоє працівників зникли.

Довідково

Шахта "Інгульська" - структурний підрозділ СхідГЗК, найбільша з уранових шахт України.