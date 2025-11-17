Тіло одного зі зниклих гірників знайшли після НС на урановій шахті "Інгульська"
Київ • УНН
На шахті "Інгульська" виявили тіло одного з двох гірників, зниклих після прориву гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Аварійно-пошукові роботи тривають.
Тіло одного з двох зниклих гірників після НС на шахті "Інгульська" СхідГЗК, де стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту, виявлено, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Маємо сумну новину з Інгульської шахти. Виявлено тіло одного з двох гірників, які опинилися в пастці внаслідок витоку пульпи. Його піднімають на поверхню
З його слів, аварійно-пошукові роботи тривають.
Нагадаємо
11 листопада на на шахті "Інгульська" ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. Двоє працівників зникли.
Довідково
Шахта "Інгульська" - структурний підрозділ СхідГЗК, найбільша з уранових шахт України.