Тело одного из пропавших горняков нашли после ЧП на урановой шахте "Ингульская"

Тело одного из двух пропавших горняков после ЧП на шахте "Ингульская" ВостГОКа, где произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, обнаружено, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Имеем печальную новость с Ингульской шахты. Обнаружено тело одного из двух горняков, оказавшихся в ловушке в результате утечки пульпы. Его поднимают на поверхность - написал Райкович.

По его словам, аварийно-поисковые работы продолжаются.

Напомним

11 ноября на шахте "Ингульская" ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация - в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта. Двое работников пропали.

Справка

Шахта "Ингульская" - структурное подразделение ВостГОКа, крупнейшая из урановых шахт Украины.