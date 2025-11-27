На урановой шахте "Ингульская" после несчастного случая нашли тело еще одного пропавшего горняка

$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 12912 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 10901 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 32486 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 33513 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 67077 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 33621 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31440 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21726 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13388 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 20141 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 20316 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 13459 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 20461 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 5386 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 3620 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 12899 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 32871 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 67066 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 37278 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 5324 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 40498 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 74564 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 90724 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 90438 просмотра
На урановой шахте "Ингульская" после несчастного случая нашли тело еще одного пропавшего горняка

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Тело горняка было найдено 27 ноября на шахте "Ингульская" ВостГОКа. Он погиб в результате несчастного случая, обстоятельства которого выясняет специальная комиссия.

На урановой шахте "Ингульская" после несчастного случая нашли тело еще одного пропавшего горняка

На шахте "Ингульская" Восточного ГОКа нашли тело горняка, погибшего в результате несчастного случая, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Тело погибшего было найдено 27 ноября в результате длительных аварийно-розыскных работ", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики выразило "искренние соболезнования родным и близким проходчика Владимира Косюка, 1982 года рождения, работавшего на шахте "Ингульская" ГП "ВостГОК" и погибшего в результате несчастного случая". У Владимира осталась жена и дочь 11 лет.

"Выяснением обстоятельств несчастного случая занимается комиссия по специальному расследованию, созданная Государственной службой по вопросам труда", сообщили в Минэнерго.

Напомним

11 ноября на урановой шахте "Ингульская" ВостГОКа произошла чрезвычайная ситуация - прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, пропали двое работников.

17 ноября сообщалось, что после ЧП на шахте "Ингульская" нашли тело одного из пропавших горняков.

Справка

Шахта "Ингульская" - структурное подразделение ВостГОКа, крупнейшая из урановых шахт Украины.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Энергетика
Министерство энергетики Украины