На урановой шахте "Ингульская" после несчастного случая нашли тело еще одного пропавшего горняка
Киев • УНН
Тело горняка было найдено 27 ноября на шахте "Ингульская" ВостГОКа. Он погиб в результате несчастного случая, обстоятельства которого выясняет специальная комиссия.
На шахте "Ингульская" Восточного ГОКа нашли тело горняка, погибшего в результате несчастного случая, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Подробности
"Тело погибшего было найдено 27 ноября в результате длительных аварийно-розыскных работ", - говорится в сообщении.
Министерство энергетики выразило "искренние соболезнования родным и близким проходчика Владимира Косюка, 1982 года рождения, работавшего на шахте "Ингульская" ГП "ВостГОК" и погибшего в результате несчастного случая". У Владимира осталась жена и дочь 11 лет.
"Выяснением обстоятельств несчастного случая занимается комиссия по специальному расследованию, созданная Государственной службой по вопросам труда", сообщили в Минэнерго.
Напомним
11 ноября на урановой шахте "Ингульская" ВостГОКа произошла чрезвычайная ситуация - прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, пропали двое работников.
17 ноября сообщалось, что после ЧП на шахте "Ингульская" нашли тело одного из пропавших горняков.
Справка
Шахта "Ингульская" - структурное подразделение ВостГОКа, крупнейшая из урановых шахт Украины.