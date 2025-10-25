На трасі Київ-Чоп ДТП частково перекрила рух: що відомо

Через ДТП у Житомирській області частково ускладнено рух міжнародною трасою Київ-Чоп, повідомили у Департаменті патрульної поліції України у суботу у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"На 129 км автодороги М-06 Київ - Чоп, поблизу села Глибочиця, відбулася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, з потерпілими", - ідеться у повідомленні.

На оприлюднених патрульними кадрах видно потрощене авто і вантажівку.

"Рух частково ускладнений в напрямку Рівного: тимчасово організовано рух ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи", - зазначили у патрульній поліції.

Обставини події встановлюються.

Учасників дорожнього руху закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

