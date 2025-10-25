$41.900.00
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
08:59 • 3150 перегляди
08:45 • 7894 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
06:30 • 10331 перегляди
06:30 • 10331 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 14024 перегляди
25 жовтня, 03:58 • 14024 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15 • 29728 перегляди
24 жовтня, 17:15 • 29728 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
24 жовтня, 16:33 • 47168 перегляди
24 жовтня, 16:33 • 47168 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 36509 перегляди
24 жовтня, 15:19 • 36509 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
24 жовтня, 14:29 • 38101 перегляди
24 жовтня, 14:29 • 38101 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31353 перегляди
24 жовтня, 12:52 • 31353 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
24 жовтня, 12:47 • 52833 перегляди
24 жовтня, 12:47 • 52833 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
08:45 • 7906 перегляди
08:45 • 7906 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 52833 перегляди
На трасі Київ-Чоп ДТП частково перекрила рух: що відомо

Київ • УНН

 • 812 перегляди

На 129 км автодороги М-06 Київ - Чоп, поблизу села Глибочиця, сталася ДТП з потерпілими. Рух частково ускладнений в напрямку Рівного, організовано рух ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи.

На трасі Київ-Чоп ДТП частково перекрила рух: що відомо

Через ДТП у Житомирській області частково ускладнено рух міжнародною трасою Київ-Чоп, повідомили у Департаменті патрульної поліції України у суботу у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"На 129 км автодороги М-06 Київ - Чоп, поблизу села Глибочиця, відбулася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, з потерпілими", - ідеться у повідомленні.

На оприлюднених патрульними кадрах видно потрощене авто і вантажівку.

"Рух частково ускладнений в напрямку Рівного: тимчасово організовано рух ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи", - зазначили у патрульній поліції.

Обставини події встановлюються.

Учасників дорожнього руху закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

Юлія Шрамко

