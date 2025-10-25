На трассе Киев-Чоп ДТП частично перекрыло движение: что известно

Из-за ДТП в Житомирской области частично затруднено движение по международной трассе Киев-Чоп, сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"На 129 км автодороги М-06 Киев - Чоп, вблизи села Глубочица, произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с пострадавшими", - говорится в сообщении.

На обнародованных патрульными кадрах видно разбитый автомобиль и грузовик.

"Движение частично затруднено в направлении Ровно: временно организовано движение по участку дороги, где проводятся ремонтные работы", - отметили в патрульной полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

