На трассе Киев-Чоп ДТП частично перекрыло движение: что известно
Киев • УНН
На 129 км автодороги М-06 Киев - Чоп, вблизи села Глубочица, произошло ДТП с пострадавшими. Движение частично затруднено в направлении Ровно, организовано движение по участку дороги, где проводятся ремонтные работы.
Из-за ДТП в Житомирской области частично затруднено движение по международной трассе Киев-Чоп, сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины в субботу в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"На 129 км автодороги М-06 Киев - Чоп, вблизи села Глубочица, произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно, с пострадавшими", - говорится в сообщении.
На обнародованных патрульными кадрах видно разбитый автомобиль и грузовик.
"Движение частично затруднено в направлении Ровно: временно организовано движение по участку дороги, где проводятся ремонтные работы", - отметили в патрульной полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения.
Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27039 просмотров