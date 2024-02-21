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На телефонах членів оборонного комітету Європарламенту знайшли шпигунські програми

На телефонах членів оборонного комітету Європарламенту знайшли шпигунські програми

Київ • УНН

 • 24003 перегляди

Європейський парламент виявив сліди шпигунського програмного забезпечення на телефонах деяких політиків і працівників підкомітету з питань безпеки та оборони (SEDE).

Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

ІТ-служба Європарламенту повідомила, що членів і співробітників підкомітету з питань безпеки і оборони атакували програмним забезпеченням для спостереження.

Проблему виявили під час планової перевірки пристроїв на предмет кібербезпеки, тож причина, з якої на телефони могли встановити шкідливу програму, наразі незрозуміла.

У даному геополітичному контексті і з огляду на характер справ, якими займається підкомітет з питань безпеки і оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету і персоналу, який підтримує його роботу,

- прокоментувала заступниця речника Європарламенту Дельфіна Колард.

Видання зазначає, що ІТ-служба парламенту запустила систему перевірки телефонів депутатів на наявність шпигунського ПЗ у квітні минулого року. Відомо, що з початку її запуску програма виконала "сотні операцій". У грудні, за результатами внутрішньої перевірки, кібербезпека Європарламенту "ще не відповідала галузевим стандартам".

Зазначається, що зараз законодавчий орган ЄС перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак та іноземного втручання напередодні виборів до ЄС у червні.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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