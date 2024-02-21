На телефонах членів оборонного комітету Європарламенту знайшли шпигунські програми

Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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ІТ-служба Європарламенту повідомила, що членів і співробітників підкомітету з питань безпеки і оборони атакували програмним забезпеченням для спостереження.

Проблему виявили під час планової перевірки пристроїв на предмет кібербезпеки, тож причина, з якої на телефони могли встановити шкідливу програму, наразі незрозуміла.

У даному геополітичному контексті і з огляду на характер справ, якими займається підкомітет з питань безпеки і оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету і персоналу, який підтримує його роботу,