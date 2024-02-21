На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы

Европейский парламент попросил членов подкомитета по вопросам обороны проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как на двух устройствах были обнаружены следы взлома. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

ИТ-служба Европарламента сообщила, что членов и сотрудников подкомитета по вопросам безопасности и обороны атаковали программным обеспечением для наблюдения.

Проблему обнаружили во время плановой проверки устройств на предмет кибербезопасности, поэтому причина, по которой на телефоны могли установить вредоносную программу, пока непонятна.

В данном геополитическом контексте и учитывая характер дел, которыми занимается подкомитет по вопросам безопасности и обороны, особое внимание уделяется устройствам членов этого подкомитета и персонала, который поддерживает его работу, - прокомментировала заместитель спикера Европарламента Дельфина Колард.

Издание отмечает, что ИТ-служба парламента запустила систему проверки телефонов депутатов на наличие шпионского ПО в апреле прошлого года. Известно, что с начала ее запуска программа выполнила "сотни операций". В декабре, по результатам внутренней проверки, кибербезопасность Европарламента "еще не соответствовала отраслевым стандартам".

Отмечается, что сейчас законодательный орган ЕС находится в состоянии повышенной готовности к кибератакам и иностранному вмешательству накануне выборов в ЕС в июне.

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