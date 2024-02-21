На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  115456 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  135858 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  132128 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  160258 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  177033 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  165656 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  192322 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  336826 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  332083 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373567 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы

Европейский парламент обнаружил следы шпионского программного обеспечения на телефонах некоторых политиков и работников подкомитета по вопросам безопасности и обороны (SEDE).

Новости Мира •   •  8363 просмотра
На телефонах членов оборонного комитета Европарламента нашли шпионские программы

Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине

Программа социальной устойчивости при поддержке Елены Зеленской распространится еще на 65 громад, поэтому общее количество центров поддержки психического здоровья в Украине достигнет почти 100.

Общество •   •  9529 просмотра
Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине

Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его жизни в тюрьме угрожает опасность, и сравнивает себя с убитым "критиком кремля" Алексеем Навальным.

Политика •   •  11027 просмотра
Саакашвили заявил, что может стать еще одним ликвидированным врагом путина

В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Министерство внутренних дел показало кадры разрушенного города Курахово в Донецкой области, где в результате обстрелов со стороны российских войск, оккупировавших эту территорию, были разрушены детские сады и школы.

Война •   •  13901 просмотра
В МВД показали как выглядит прифронтовой город в Донецкой области

Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин

российские подразделения, оставшиеся в Авдеевке, начали передислокацию на другие участки фронта, поскольку ситуация там становится все более сложной.

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Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин

В Ровно угорела целая семья: в больницу попали пять человек, в том числе четыре ребенка

Женщина и четверо детей в Ровно были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" после того, как отравились газом в собственном жилом доме.

Общество •   •  13551 просмотра
В Ровно угорела целая семья: в больницу попали пять человек, в том числе четыре ребенка

Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против рф

Швейцария усиливает усилия по обеспечению соблюдения санкций против россии, расследуя возможные обходные пути через швейцарские банки и компании.

Новости Мира •   •  11961 просмотра
Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против рф

В оккупированном Крыму россияне планируют ввести систему военной подготовки для детей - Центр нацсопротивления

россияне планируют ввести общенациональную систему военной подготовки детей на оккупированных украинских территориях и рассматривают возможность запуска региональных отделений "юнармии".

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В оккупированном Крыму россияне планируют ввести систему военной подготовки для детей - Центр нацсопротивления

Вражеские "шахеды" ночью атаковали места проживания ВПЛ в Донецкой области: есть пострадавшие - Лубинец

Российская армия ночью атаковала два места проживания внутренне перемещенных лиц в Доброполье Донецкой области, ранив двух гражданских лиц.

Война •   •  14879 просмотра
Вражеские "шахеды" ночью атаковали места проживания ВПЛ в Донецкой области: есть пострадавшие - Лубинец

Дело Князева в ближайшее время могут направить в суд - Клименко

Дело бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, задержанного за взятки на общую сумму 2,7 миллиона долларов, вот-вот будет передано в суд.

Криминал и ЧП •   •  11626 просмотра
Дело Князева в ближайшее время могут направить в суд - Клименко