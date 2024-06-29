На сході Сімферополя партизани “АТЕШ” зафіксували місце розташування російських установок ППО
Київ • УНН
Активісти руху "АТЕШ" зафіксували розташування зенітно-ракетних комплексів С-300/400 поблизу Сімферополя в Криму, надавши координати 44.952273, 34.194718.
Партизани руху "АТЕШ" зафіксували місце розташування установок ППО - С-300/400 на сході Сімферополя. Про це активісти "АТЕШ" повідомили в Telegram, передає УНН.
Деталі
Агенти "АТЕШ" зафіксували місцерозташування установок ППО - С-300/400, які знаходяться на Лашківській Горі, на сході Сімферополя. Координати: 44.952273, 34.194718
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Спецпризначенцям Служби безпеки України вдалося вразити 8 російських систем ППО, серед яких - ЗРК "ТОР-М2" та "БУК".