Киев • УНН
Активисты движения "АТЕШ" зафиксировали расположение зенитно-ракетных комплексов С-300/400 вблизи Симферополя в Крыму, предоставив координаты 44.952273, 34.194718.
Партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали место расположения установок ПВО - С-300/400 на востоке Симферополя. Об этом активисты "АТЕШ" сообщили в Telegram, передает УНН.
Детали
Агенты "АТЕШ" зафиксировали месторасположение установок ПВО - С-300/400, которые находятся на Лашковской Горе, на востоке Симферополя. Координаты: 44.952273, 34.194718
Напомним
Спецназовцам Службы безопасности Украины удалось поразить 8 российских систем ПВО, среди которых - ЗРК "ТОР-М2" и "БУК".