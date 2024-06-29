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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Спецпризначенцям СБУ вдалося вразити 8 російських систем ППО

Київ • УНН

 • 30992 перегляди

Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".

Спецпризначенцям СБУ вдалося вразити 8 російських систем ППО

Спецпризначенцям Служби безпеки України вдалося вразити 8 російських систем ППО, серед яких - ЗРК "ТОР-М2" та "БУК". Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

Спецпризначенці СБУ нищать російські системи ППО

- підписали відео СБУ.

Зазначається, що спецпризначенцям вдалося вполювати:

  • чотири зенітно-ракетних комплекси “ТОР-М2”;
  • три зенітних ракетно-гарматних комплекси “Панцирь-С1”;
  • один зенітно-ракетний комплес “БУК”.

Нагадаємо

За добу рф втратила 1070 військовослужбовців, в результаті чого, за даними українських військових, її загальні бойові втрати з початку вторгнення склали 541 560 військовослужбовців.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
ЗРК Бук
Ракетний комплекс "Тор
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Ракетний комплекс "Панцир"
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