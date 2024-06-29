Спецпризначенцям СБУ вдалося вразити 8 російських систем ППО
Київ • УНН
Спецпризначенцям СБУ вдалося знищити 8 російських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі 4 ТОР-М2, 3 "Панцир-С1" та 1 зенітно-ракетний комплекс "БУК".
Спецпризначенцям Служби безпеки України вдалося вразити 8 російських систем ППО, серед яких - ЗРК "ТОР-М2" та "БУК". Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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Спецпризначенці СБУ нищать російські системи ППО
Зазначається, що спецпризначенцям вдалося вполювати:
- чотири зенітно-ракетних комплекси “ТОР-М2”;
- три зенітних ракетно-гарматних комплекси “Панцирь-С1”;
- один зенітно-ракетний комплес “БУК”.
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