Спецназовцам Службы безопасности Украины удалось поразить 8 российских систем ПВО, среди которых - ЗРК "ТОР-М2" и "БУК". Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Спецназовцы СБУ уничтожают российские системы ПВО - подписали видео СБУ.

Отмечается, что спецназовцам удалось поймать:

четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2";

три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";



один зенитно-ракетный комплес "БУК".



Напомним,

За сутки рф потеряла 1070 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 541 560 военнослужащих.