За добу країна-терорист втратила 1070 військовослужбовців
Київ • УНН
За добу рф втратила 1070 військовослужбовців, в результаті чого, за даними українських військових, її загальні бойові втрати з початку вторгнення склали 541 560 військовослужбовців.
У межах доби рф втратила 1070 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 29.06.24:
- Особовий склад: 541560 (+1070).
- Танки: 8073 (+7).
- Броньовані бойові машини: 15505 (+25).
- Артилерійські системи: 14480 (+57).
- РСЗВ: 1109.
- Засоби ППО: 871.
- Літаки: 360.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11538 (+29).
- Крилаті ракети: 2331 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19568 (+54).
- Спеціальна техніка: 2436 (+5).
рф зазнала втрат: 1 170 військовослужбовців загинули за один день28.06.24, 07:43 • 23801 перегляд