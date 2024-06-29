За сутки рф потеряла 1070 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 541 560 военнослужащих.
В пределах суток рф потеряла 1070 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 29.06.24:
- Личный состав: 541560 (+1070).
- Танки: 8073 (+7).
- Бронированные боевые машины: 15505 (+25).
- Артиллерийские системы: 14480 (+57).
- РСЗВ: 1109.
- Средства ППО: 871.
- Самолеты: 360.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11538 (+29).
- Крылатые ракеты: 2331 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19568 (+54).
- Специальная техника: 2436 (+5).
рф понесла потери: 1 170 военнослужащих погибли за один день28 июня 2024, 04:43 • 22956 просмотров