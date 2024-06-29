В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой 14 часов назад • 17831 просмотра

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении 15 часов назад • 18469 просмотра

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено 20 часов назад • 29343 просмотра

Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки 21 час назад • 30075 просмотра